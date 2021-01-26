الرئيس اللبناني: حريصون على استمرار التعاون مع أمريكا

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، حرص بلاده على استمرار علاقات الصداقة والتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في إطار من التفاهم والاحترام المتبادلين والتمسك بالقيم المشتركة.جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني، ظهر اليوم، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا، حيث جرى خلال اللقاء بحث التطورات الراهنة وسبل تطوير العلاقات اللبنانية – الأمريكية بعد تسلم الرئيس الأمريكي جو بايدن مسئولياته الرئاسية.وجرى خلال اللقاء التطرق إلى مسألة التفاوض لترسيم الحدود البحرية الجنوبية المتنازع عليها مع إسرائيل، حيث أكد الرئيس اللبناني موقف لبنان الداعي إلى استئناف اجتماعات التفاوض انطلاقا من الطروحات التي قُدمت خلال الاجتماعات السابقة.وانطلقت المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها بين البلدين في 14 أكتوبر الماضي، وعُقدت منذ ذلك الحين 4 جولات من التفاوض برعاية من الأمم المتحدة داخل أحد المقار التابعة لها في لبنان (مقر قوات حفظ السلام الدولية العاملة في الجنوب اللبناني – يونيفيل) بمنطقة الناقورة جنوبي البلاد، وبوساطة من الولايات المتحدة الأمريكية.وكان يفترض أن تُجرى جلسة خامسة من المفاوضات في 2 ديسمبر الماضي، غير أنه تم الإعلان عن إرجائها دون توضيح أسباب التأجيل وموعد استئناف المفاوضات.ويتألف وفد لبنان في مفاوضات ترسيم الحدود من 4 أعضاء يترأسهم العميد طيار بسام ياسين نائب رئيس أركان الجيش للعمليات.يذكر أن المنطقة الاقتصادية البحرية للبنان تضم 10 بلوكات (تجمعات) نفطية، ويوجد نزاع مع إسرائيل على الحدود البحرية تدخل في نطاقه مجموعة من هذه التجمعات النفطية التي ترجح العديد من الدراسات الفنية أنها غنية بالنفط والغاز الطبيعي.