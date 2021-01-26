«المصري» يضع ضوابط الحملات الترويجية للمقاصد المصرية

قال عادل المصري المستشار السياحى بفرنسا سابقا، إنه قبل إطلاق أي حملة ترويجية أو دعائية للمقاصد المصرية بالخارج، يجب أولا أن يتم مراجعة وتقييم آخر ثلاث حملات ترويجية أطلقت خلال السنوات الماضية لتلافى عيوبها.وأضاف فى تصريحات خاصة للدستور، أنه لابد يتم تنفيذ الحملة وفق المعايير المهنية والعلمية المتعارف عليها دوليا سواء من حيث توقيت الحملة، أو اللوجو الخاص بها، والأدوات الترويجية المستخدمة خلالها.وأوضح أن الاختيار المناسب للشركة التى تقوم بتنفيذ الحملة، والاطلاع على سابقة أعمالها خاصة بعد الظروف والأوضاع الجديدة التى فرضتها جائحة كورونا، سيساهم فى إنجاح الحملة الدعائية.وأشار إلى أنه يجب أن يكون هناك هدف محدد للحملة يتم صياغته باحترافية، مع وضوح الرسالة الترويجية للشرائح المستهدفة التى تتلقى الرسالة بحيث تفهم الرسالة بوضوح من الوهلة الأولى بدون غموض فى الشعار أو مضمون الرسالة.يذكر أن وزارة السياحة والآثار تستعد لإطلاق حملة ترويجية للمدن السياحية بالخارج بعد توقف دام 3 سنوات.