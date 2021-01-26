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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وسط إجراءات احترازية لمواجهة «كورونا».. عودة الدراسة في مالي

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:10 م
الدراسة في مالي
الدراسة في مالي
أ ش أ
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أعلنت السلطات في مالي عودة الطلبة إلى الفصول الدراسية في المدارس، واستئناف الأنشطة الثقافية والفنية والسياحية في البلاد؛ وذلك على الرغم من الصعوبات في تطبيق الإجراءات الإحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكر راديو «إفريقيا 1»، اليوم الثلاثاء، أن إضراب المعلمين الطويل وتفشي فيروس كورونا الذى أدى إلى تعطيل العام الدراسي الماضي، وتأجيل امتحانات شهري يونيو ويوليو إلى أكتوبر ونوفمبر، وتأجيل بدء العام الدراسي الذي كان محددا مبدئيا في 5 يناير الجاري حتى اليوم الثلاثاء.

وقال وزير التربية في مالي، دولاي كوناتيه"خلال زيارة إلى مدرسة ثانوية في العاصمة باماكو، إن عودة الدراسة يعد تحديا حقيقيا.

وكانت الحكومة في مالي قد أعلنت في وقت سابق أنها ستشتري 8.444 مليون جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا المستجد شهر إبريل المقبل، بتكلفة تقدر بـ 31.26 مليار فرنك أفريقي.

يذكر أن مالي سجلت منذ شهر مارس الماضي أكثر من 7900 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و320 حالة وفاة.

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