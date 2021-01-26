حي البساتين يوقف أعمال بناء مخالف ويصادر المعدات

أوقف اللواء أحمد جودة رئيس حي البساتين أعمال بناء مخالف وفك شدة خشبية لسقف الدور التاسع بعد الأرضي بالعقار رقم ١٢ شارع عبد الحميد مسلم من شارع عبد المنعم رياض وتم إبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وتفقد اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين اعمال النظافة والتجريد ورفع مخلفات القمامة والأتربة من شارع غصن الزيتون بمدخل المعراج السفلي.جاءت الأعمال تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال بضرورة إعلاء كلمة القانون والضرب بيد من حديد ضد جميع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.