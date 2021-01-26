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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

أمانة «الغد» بالشرقية تطلق حملة «هتبقى أحلى» لتجميل الشوارع

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:00 م
حزب الغد
حزب الغد
عائشة حسن
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أطلقت أمانة حزب الغد بمحافظة الشرقية، بقيادة محمد عبدالعظيم عليوة، أمين تنظيم الحزب بالمحافظة بتعليمات المهندس موسي مصطفي موسي رئيس الحزب، حملة "هتبقى أحلى"؛ لتجميل شوارع محافظة الشرقية والمراكز التابعة له، بالتعاون مع عدد من الرسامين الشباب؛ لتحويل جدران الشوارع إلى لوحات فنية.

وقال "محمد عبدالعظيم عليوة"، إن هذه الخطوة تأتي ضمن أجندة العمل التي وضعتها الأمانة منذ توليه المنصب، مشيرًا إلى أنه جار التعاون مع الشباب الموهوب في الرسم والزخرفة لتجميل الشوارع.

وسيقوم مجموعة من شباب الحزب بالتنسيق مع الجهات التنفيذية داخل المحافظة بتنظيف شوارع المحافظة عن طريق توفير صناديق للقمامة وتطهير شوارعها بأستخدام المطهرات وادوات الرش التي سيوفرها الحزب لشبابه المشاركين في الحملة.

وأضاف أمين تنظيم الحزب بالشرقية، أنه جاري التحضير لعدد من الفعاليات في مناطق مختلفة، لافتًا النظر إلى قيام أمانة الشرقية بالتنسيق مع الأمانة العامة لتنفيذ ذلك بشكل منظم.

وأضاف ان رئيس الحزب أعطى تعليماته لكل الأمانات بتنظيم عدة فعاليات خلال الفترة القادمة تهدف للارتقاء ببلدنا الغالية.

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