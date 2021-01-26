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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزيرا الزراعة والري يتفقدان مزرعة الطماطم بغرب المنيا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:59 م
وزيرا الزراعة والري
وزيرا الزراعة والري يتفقدان مزرعة الطماطم
المنيا ـ على حسين
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تفقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى والسيد القصير وزير الزراعة المزرعة التجريبية لمحصول الطماطم والتى تبلغ مساحتها 34 فدان كمرحلة تجريبيه للوصول إلى زراعة 7 آلاف فدان من الطماطم التصديرية.

وقال مسئول شركة سكر القناه إن انتاج الطماطم الحالى أعلى جودة من أوروبا ولفت أن الموسم الزراعى الطماطم فى دول أوربا 90 يوم بينما هنا 150، وقال إن تلك المزرعة للتجارب من أجل إنشاء مصنع الصلصة.

ومن ناحيته ذكر وزير الزراعة عددا من الملحوظات خلال الجولة التفقدية وكان أهمها ضمان بقاء النبات الخضرى حتى نهاية جمع المحصول وطالب مسؤولى الشركة بالتنسيق مع البحوث الزراعية.

جاء ذلك عقب تفقد وزيرى الزراعة والرى واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا مصنع سكر شركة القناة، حيث يجري استصلاح 120 ألف فدان، بالتعاون مع شركة الدياب لاستصلاح الأراضي، كمرحلة أولى من خطة الشركة لاستصلاح 181 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا، وذلك لتنفيذ أكبر مشروع صناعي زراعي في مصر بمنطقة غرب المنيا، من خلال إنشاء أكبر مصنع للسكر بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 900 ألف طن سنويًا، ويضم أكبر صومعة للسكر في العالم، بطاقة تخزينية تبلغ 417ألف طن.

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