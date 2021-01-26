«الثقافي الفرنسي» يختار منصورة عز الدين للإقامة الأدبية بباريس

أعلن المعهد الفرنسي في مصر عن اختيار الروائية منصورة عز الدين لمنحة الإقامة الأدبية بمدينة الفنون في باريس.وتعمل منصورة عز الدين خلال فترة إقامتها الفنية على إنجاز مشروعها الكتابي "خيال ذاتي" حول الجراح المادية والمجازية، وعلاقتها بالذاكرة والطفولة في بلدها ومسقط رأسها في الدلتا مع اشتباك تاريخي بعلاقة هذه الجراح بحملة نابليون على مصر.منصورة عز الدين كاتبة وصحفية، من أهل مصر.ترجمت روايتها "وراء الفردوس" إلى اللغة الألمانية من قبل هارتموت فيندريش. كما اختيرت ضمن لائحة بيروت 39.من أعمالها الأدبية «ضوء مهتز»، «متاهة مريم»، «وراء الفردوس»، «جبل الزمرد»،«مأوى الغياب»