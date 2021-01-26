«شكري»: نتعاون دوليًا لتجفيف منابع الإرهاب ومواجهة ظاهرة المقاتلين الأجانب

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تشارك مع دول العالم لمواجهة التطرف والإرهاب، مضيفًا: «ننسق مع مجلس الأمن المحافل الدولية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله ومواجهة ظاهرة المقاتلين الأجانب».وأضاف «شكري»، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء: «ننسق مع الشركاء لموافاتهم بأحدث المعلومات حول التنظيمات الإرهابية والإخوانية»، لافتًا إلى إدراجهم على قائمة التنظيمات الإرهابية ببعض الدول على مستوى العالم.ولفت إلى أن «مصر نفذت تحركات مُكثفة للدولة المصرية مثّلت نقطة تحول فارقة في مسار الأزمة الليبية، وذلك عبر إعلان القاهرة، وكان بمثابة دعوة صريحة للتمسك بالحل السياسي للأزمة ووقف العمليات والتصعيد العسكري، وهو ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال خطابه في قاعدة سيدي براني العسكرية، يوم 20 يونيو 2020، الذي تضمن تحديد الخط الأحمر المصري (سرت- الجفرة) داخل ليبيا».وتابع: «الأمر الذي أعقبه قيام مصر بتكثيف الاتصالات والاجتماعات مع كل الأطراف الإقليمية والدولية المعنية للبناء على المساعي المصرية، وكذلك مع العديد من الأطراف الليبية لحثهم على العودة للمسار التفاوضي من أجل التوصل لتسوية شاملة للأزمة الليبية والتصدي لكل أشكال التدخلات الخارجية الهدّامة بها».