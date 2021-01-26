تحركات مريبة.. تركيا تمدد فترة تواجدها في اليمن والصومال

قالت صحيفة "أراب ويكلي" الصادرة من لندن، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة التركية تحت حكم الرئيس رجب طيب أردوغان لن تضع حدًا لأجندتها المزعزعة للاستقرار في اليمن والقرن الأفريقي في أي وقت قريب، على الرغم من روايتها عن وقف التصعيد مع الدول العربية وورغبتها في الاستفادة من المصالحة الخليجية، وقد تجلى هدفها هذا في قرار الرئاسة التركية بتمديد فترة الوجود العسكري التركي في المنطقة.ووجهت الرئاسة التركية مذكرة إلى البرلمان لتمديد مهمة البحرية التركية في خليج عدن، وبحر العرب، والمياه الإقليمية الصومالية لسنة إضافية تبدأ في 10 فبراير 2021.ويعتقد محللون أن قرار تمديد مهمة قواتها في تلك المناطق، للتعويض عما فقدته في السودان بعد طردها من قاعدة سواكن.وبحسب تقارير إعلامية، فإن تركيا تؤيد استمرار الفوضى في اليمن حتى تؤمن لنفسها موطئ قدم استراتيجي في المنطقة، وأنها قد تكون وراء سيطرة الإخوان على محافظة شبوة الغنية بالنفط، والتي تطل على ساحل بحر العرب.كما عززت أنقرة وجودها الاستخباراتي في المنطقة من خلال إرسال ضباط أمن تحت أغطية مختلفة، بما في ذلك المهام الإنسانية، مثل العمل في مؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية.