870 إصابة و7 وفيات جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض عن تسجيل 870 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في ليبيا إلي 115 ألفًا و299 إصابة.وأوضح المركز في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل شفاء 945 حالة ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 94 ألفًا و287 حالة، فيما تم تسجيل وفاة 7 حالات جديدة ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس إلى 1789 حالة.