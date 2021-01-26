«البيئة»: 50% من مشروعات مصر التنموية «خضراء» خلال 3 سنوات

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة كان لديها حلم بأن يصبح البعد البيئى أمرا أساسيا فى كل القطاعات.وأشارت خلال مؤتمر الاحتفال باليوم الوطني للبيئة عبر تطبيق زووم، إلى أن مصر بدأت خلال الفترة الماضية فى اتخاذ خطوات حيال ذلك، حيث وافق مجلس الوزراء فى سبتمبر 2020 على دمج معايير الاستدامة البيئية فى الاستثمار، وبناء عليه أصبح يتم النظر للمعايير البيئية فى إجراءات التخطيط لأى مشروع، ومن المنتظر أن نصل إلى أن 50% من مشروعات مصر خضراء خلال 3 سنوات.وأضافت أن وزارة المالية طرحت سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار للدفعة الأولى، كما أن نوع السياحة بعد كوفيد- 19 سيختلف تماما، وهو ما جعلنا نبدأ فى وضع منتج سياحى جديد بالتعاون مع وزارة السياحة، من خلال عدة حملات من بينها مبادرة "إيكوا إيجيبت".وأشارت إلى أنه فى إطار حملة الرئيس لـ1500 قرية فى الريف المصرى، بدأت البيئة بالفعل منذ عدة سنوات فى الترويج لاستخدام البايو جاز فى القرى، والرئيس وافق الخميس الماضى على إعلان مشروع الطاقة الحيوية ضمن أساسيات مشروع القرى الريفية.وأشارت إلى أنه كان لا بد من ربط يوم البيئة الوطنى خلال هذا العام بالمستجدات الدولية وما يتم حول العالم فى ظل جائحة كورونا، حيث تعلمت كل دول العالم درس منها.وأضافت: شاهدنا جميعا أن الطبيعة بمكوناتها كانت مستمرة فى حين أن البشر أغلقوا على أنفسهم، ولم يكن موجود فى الشوارع سوى عمال النظافة، وبالتالى كان لا بد من تطبيق بما يسمى التعافى الأخضر ليكون سلوك المواطنين جميعا بالتزامن مع استئناف الحياة، نظرا لأن كورونا أكدت أن الطبيعة قادرة على الرد على سلوك الإنسان بمائة طريقة.