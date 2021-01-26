البرلمان التونسي يخصص جلسه لمنح الثقة لوزراء التعديل الوزاري

خصص البرلمان التونسي اليوم الثلاثاء، جلسة عامة لمنح الثقة للوزراء المقترحين في التعديل الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة هشام المشيشي، والذي يشمل 11 حقيبة بحضور 165 نائبا إلى جانب رئيس الحكومة والأعضاء المقترحين.وتنعقد الجلسة بحسب بيان، حضوريا وطبق الإجراءات العادية لمقتضيات النظام الداخلي للبرلمان التونسي.ويتم التصويت خلال هذه الجلسة على منح الثقة بصفة منفردة لكل عضو مقترح وكل مهمة وفق ما ينص عليه الفصل 144 من النظام الداخلي، ويقتضي منح الثقة الحصول على الأغلبية المطلقة من الأعضاء بـ 109 أصوات.