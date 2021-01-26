هل يحذف أحمد الفيشاوي مشاهد حمو بيكا من «نمبر تو»

يعمل النجم أحمد الفيشاوي حاليا على عمليات المونتاج والمكساج لكليب أغنيته الجديدة "نمبر تو" التي انتهى من تصويرها مؤخرا وتطرح خلال الأيام القليلة القادمة.ووضع "الفيشاوي" في مأزق خلال افلترة الماضية، بعد أن حذرته نقابة الموسيقيين، من اشتراكه مع حمو بيكا في الكليب، وأن حمو بيكا ليس عضوا بالنقابة، وأنه فى حالة ظهوره بكليب أحمد الفيشاوي "نمبر 2"، سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، سواء هو أو أحمد الفيشاوي، خاصة أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأمر.وعلمت "الدستور" أن الفيشاوي قرر حتى الآن إزالة مقاطع حمو بيكا من الكليب الجديد كصوت للخروج من مأزق المشكلة مع النقابة والبحث في إمكانية وضعه في الصورة فقط كأحد المشاركين في الكليب خاصة أنه مقرر مشاركة عدد من مطربي المهرجانات معه في الكليب.