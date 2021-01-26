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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الفريق أسامة ربيع يشيد بمعدلات تنفيذ أعمال متحف قناة السويس

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:48 م
الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع
مصطفى دياب
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قام الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس يرافقه المهندس محمد عبدالعظيم عضو مجلس إدارة الهيئة ومدير إدارة الأشغال والدكتور محمد الذهبي استشاري المشروع بزيارة تفقدية لمشروع متحف قناة السويس العالمي بالإسماعيلية حيث كان في استقبالهم المهندس مبارك منصور مبارك رئيس قطاع القناة وسيناء والمهندس أحمد جامع مدير فرع سيناء والمهندس محمد عبدالله مدير المشروع.

وأشاد ربيع بمعدلات التنفيذ بعد زيادة ساعات العمل وتكثيف العمالة لضغط البرنامج الزمني لإنجاز المشروع قبل الموعد المحدد له ومن جانبه فقد صرح المهندس مبارك منصور أن مشروع المتحف عبارة عن اعمال انشائية وترميم أول مبنى إدارى لقناة السويس واعادته لسالف عهده إبان الافتتاح التاريخى لقناة السويس عام 1869 وتأهليه ليكون متحف عالمى يحكى تاريخ قناة السويس منذ نشأتها حتى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لقناة السويس الجديدة كما يشمل المشروع أيضا ادارج استراحة فرديناند ديليسبس داخل المتحف كما يتضمن أيضا عمل جدارية تذكارية تحكى تاريخ قناة السويس وأضاف مبارك ان المتحف يشغل مساحة عشرة الاف متر مسطح تمثل مساحة المبانى المشغولة منها 5500 متر مسطح وبدروم بمساحة 1200 متر مسطح كما يشمل المشروع شبكة أنفاق داخلية ممتدة خارج نطاق المتحف كما أضاف أن العمل بدء بترميم الأعمال الخشبية بالكشف عن اللون الأصلى للاخشاب ودهانات الحوائط الذى أنشىء بها المبنى واعادتها لاصلها وإزالة قواطيع الاخشاب المستحدثة.

وجدير بالذكر أن المبنى يضم 99 قاعة و114 باب و175 نافذه و303 عمود خشبى وذلك بقيمة مبدئية للمشروع 200 مليون جنيه.

ويضيف المهندس أحمد جامع مدير فرع سيناء المنفذ للمشروعات أن الفرع ينفذ العديد من المشروعات للهيئة ضمن خطة الدولة في تطوير المجرى الملاحي من خلال التنمية الاقتصادية لمحور قناة السويس وهي عبارة عن إنشاء 24 محور معديات وكباري ومراسي وأعمال ارصفة مواني وساحات انتظار وذلك بتكلفة إجمالية تصل ٥٠٠ مليون جنيه وجدير بالذكر أن فرع سيناء له خبرة واسعة فى تنفيذ العديد من مشروعات الكبارى العائمة والمعديات على طول القناة من بورسعيد والإسماعيلية حتى السويس حيث نفذ كوبرى النصر ببورسعيد وكوبرى الشهيد أحمد منسى بمدينة الاسماعيلية وكوبرى الشهيد ابانوب جرجس بالقنطرة وكوبرى الشهيد رائد احمد عمر شبراوي بالسويس وكوبرى اللواء طه ذكي بسرابيوم.

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