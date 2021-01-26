محافظ البحيرة ومدير الأمن يضعان إكليل زهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة

قام اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بتقديم التهنئة إلى اللواء محمد والى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة وللقيادات الشرطية والأمنية بالمحافظة بمناسبة الذكرى 69 لعيد الشرطة، وذلك بمقر فرق الأمن بدمنهور، حيث بدأت فعاليات الاحتفال بسلام الشهيد وقراءة الفاتحة والموسيقى العسكرية ووضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة.وأكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة أن عيد الشرطة يحمل ذكرى عظيمة سجلت صفحة من الصفحات الناصعة فى ملف النضال المصري والتى ستظل دائمًا وأبدأ رمزًا للتضحية والفداء والعطاء لرجال الشرطة لصالح أبناء هذا الوطن، ويعكس عمق العلاقة الوطيدة بين رجل الشرطة ورجل الشارع، ويعبر عن مدى شعور المواطنين بالسكينة والأمان تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مدار 6 أعوام مضت زرعت فى نفوسنا العزة والكرامة وحب البلد، وأملًا في مستقبل أكثر تطورًا ونموًا، حتى باتت أرواحنا أقل ما يمكن ان نقدمه فداءًا لمصر.هذا وقد قدم اللواء هشام آمنة تحية تقدير وعزاء إلى جميع أسر الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل أمن واستقرار الوطن.كما قدم محافظ البحيرة درع المحافظة للسيد اللواء محمد والى مدير الأمن تقديرا للجهود الكبيرة التى تقوم بها الأجهزة الأمنية فى الحفاظ على الأمن والأمان وسلامة المواطنين ومكتسباتهم.