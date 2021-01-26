رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بدء الاحتفال بيوم البيئة العالمي أونلاين

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:50 م
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
أريج الجيار
طباعة
انطلقت، اليوم الثلاثاء، ندوة افتراضية على الصفحة الرسمية لوزارة البيئة على «فيسبوك»، تتحدث فيها ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عماد الدين عدلي، خبير البيئة والتنمية المستدامة، والدكتور حسين أباظة، كبير مستشاري وزارة البيئة.

وقالت فؤاد إنَّ اختيار يوم 27 يناير من كل عام للاحتفال يأتي تخليدًا لليوم الذي صدر فيه أول قانون لحماية البيئة في مصر، وهو قانون رقم 4 لسنة 1994.

وأشارت إلى أن الوزارة كانت حريصة على أن يكون لمصر يوم وطني للبيئة يتم الاحتفال به كل عام لشحذ الوعي البيئي لدى الأفراد وتشجيعهم على ممارسة سلوكيات صديقة للبيئة تهدف لصون الموارد الطبيعية.

وأضافت أن ما يجعل هذا الاحتفال مميزًا أنه يمثل شراكة حقيقية بين وزارة البيئة والمجتمع المدني ممثلًا في المكتب العربي للشباب والبيئة الذي كان سباقًا في الاحتفال بهذا اليوم لسنوات تحت رعاية وزارة البيئة بجهود مجموعة من المواطنين الحريصين على الحفاظ على البيئة المصرية والنهوض بها، مما دفعنا لتكليل هذه الجهود بالسعى لإعلان هذا اليوم احتفالًا وطنيًا ببيئتنا المصرية، يهدف لترسيخ الحوار المجتمعى الفاعل فى تنفيذ رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، وصياغة رؤية مشتركة لهذا.

موضوعات متعلقة

مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية 2021 القادمة للموظفين حكومي وخاص باليوم والتاريخ

سحب الجنسية المصرية من 64 مواطنًا

بيراميدز يقرر إيقاف مدافعه عبدالله بكرى وتغريمه 500 ألف جنيه

الحكومة: إصدار 23 مليون بطاقة «ميزة» جديدة

الصور

image description

بتكلفة 87 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي العتمانية

image description

حملة تفتيشية على الصيدليات ومخازن الأدوية بأسيوط لضبط الأسواق

image description

محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» لتطوير وحدات طب الأسرة

image description

مصرع أب وولديه فى حادث مرورى بدمياط

image description

إنشاء كلية للثروة السمكية بجامعة دمياط

الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

غرامة 4 آلاف جنيه والإغلاق 7 أيام للمنشآت السياحية المخالفة لـ«إجراءات كورونا»

رياح وأمطار وشبورة.. حالة الطقس خلال 72 ساعة

ريهام سعيد تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الإعلامي سيد علي

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

رابط الاستعلام عن كود الطالب لعام 2021

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة السادسة 2021

رابط موقع البنك الاهلي الخاص بالتسجيل على الوظائف الجديدة

استطلاع: 34% من الشباب العربي يأملون في الهجرة بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية

أيام زمان

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«والله ما هلحن لك حاجة».. حكايات عبد الوهاب وأم كلثوم

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

«رفضه أهلها ووسط فنانة لخطبتها».. حكاية شكري سرحان مع سميحة أيوب

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل «جرابيع» مصر!
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
المزيد

الثقافة

«الفنون التشكيلية» تطرح معرض ماجد ميخائيل للعرض البانورامي

«سيلاس» يفتح باب التقدم لمختبر الترجمة الأدبية

«التجربة» معرض جماعي بجاليري «ذا آرتس هاب»

السبت.. جناح خاص للفنان الراحل زكريا الزيني بقاعة ضي