بدء الاحتفال بيوم البيئة العالمي أونلاين

انطلقت، اليوم الثلاثاء، ندوة افتراضية على الصفحة الرسمية لوزارة البيئة على «فيسبوك»، تتحدث فيها ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عماد الدين عدلي، خبير البيئة والتنمية المستدامة، والدكتور حسين أباظة، كبير مستشاري وزارة البيئة.





وقالت فؤاد إنَّ اختيار يوم 27 يناير من كل عام للاحتفال يأتي تخليدًا لليوم الذي صدر فيه أول قانون لحماية البيئة في مصر، وهو قانون رقم 4 لسنة 1994.





وأشارت إلى أن الوزارة كانت حريصة على أن يكون لمصر يوم وطني للبيئة يتم الاحتفال به كل عام لشحذ الوعي البيئي لدى الأفراد وتشجيعهم على ممارسة سلوكيات صديقة للبيئة تهدف لصون الموارد الطبيعية.





وأضافت أن ما يجعل هذا الاحتفال مميزًا أنه يمثل شراكة حقيقية بين وزارة البيئة والمجتمع المدني ممثلًا في المكتب العربي للشباب والبيئة الذي كان سباقًا في الاحتفال بهذا اليوم لسنوات تحت رعاية وزارة البيئة بجهود مجموعة من المواطنين الحريصين على الحفاظ على البيئة المصرية والنهوض بها، مما دفعنا لتكليل هذه الجهود بالسعى لإعلان هذا اليوم احتفالًا وطنيًا ببيئتنا المصرية، يهدف لترسيخ الحوار المجتمعى الفاعل فى تنفيذ رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، وصياغة رؤية مشتركة لهذا.