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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

قبل انطلاق التأمين الصحي الشامل.. «زايد» تتفقد مجمع الإسماعيلية الطبي

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:44 م
هالة زايد
هالة زايد
مصطفى دياب - فاتن الخديوي - سارة سعودي
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تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ووفد رئاسي، منذ قليل، مجمع الإسماعيلية الطبي.

يأتي التفقد فى إطار متابعة الاستعدادات النهائية تمهيدًا للتشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، والتي من المقرر أن يبدأ تطبيقها فى 20 وحدة ومركز طبى و3 مستشفيات بالمحافظة.

وبدأت الوزيرة جولتها بتفقد الأقسام المختلفة بمجمع الإسماعيلية الطبى (مستشفى الإسماعيلية العام سابقً، للاطمئنان على جاهزيته لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى بالمنظومة الجديدة.

وأشارت الوزيرة خلال جولتها التفقدية، إلى أن إجمالي المواطنين المسجلين بالمنظومة الجديدة بلغ 1،118،993 مليون مواطن حتى الآن، وكذلك تم فتح أكثر من 250 ألف ملف عائلي للمواطنين، حيث بلغت نسبة التسجيل بالمنظومة 81،63% من إجمالي السكان بالمحافظة، والذين يبلغ عددهم 1،370،806 مليون مواطن.

وأشارت إلى تكلفة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالإسماعيلية، والتي تبلغ 10،125 مليار جنيه، تشمل 7،7 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت الطبية، 1،9 مليار جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية، 525 مليون جنيه قيمة التكلفة التشغيلية للمنشآت الطبية المقرر عملها ضمن مرحلة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد في الإسماعيلية.

وأعلنت بدء مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالإسماعيلية قريبًا، من خلال تشغيل 20 مركز ووحدة صحية، بالإضافة إلى 3 مستشفيات، تم تطويرهم وتجهيزهم بأحدث التجهيزات والمستلزمات الطبية وغير الطبية.

وأوضحت المستشفيات الثلاث المقرر عملهم ضمن مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالمحافظة، تشمل مجمع الإسماعيلية الطبي، هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبناء المحافظة، بما يشمله من تجهيزات طبية على أعلى مستوى بأحدث التقنيات العالمية، والذي يضم 9 مبانِ تخصصية لتقديم الخدمات الطبية بمختلف التخصصات من خلال أقسام "باطنة، أطفال، جراحة عامة، جراحة عظام، نساء وتوليد، أنف وأذن وحنجرة، جراحة مخ وأعصاب، أطفال مبسترين، جراحة أطفال، روماتيزم، أمراض قلب وصدر، رعاية مركزة، رعاية قلب، رعاية أطفال، استقبال وطوارئ، علاج طبيعي، غسيل كلوي، جراحة مسالك بولية، رمد، قسطرة قلب، الحقن المجهري، روماتيزم القلب، طب الجنين".

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمجمع 33 عيادة خارجية، و103 غرف داخلي، و63 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى 22 حضانة، و13 غرفة عمليات.

وتشمل المستشفيات الثلاثة، مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك البولية بالإسماعيلية، والذي يضم 8 غرف داخلي، و89 ماكينات غسيل كلوي، و3 غرف عمليات، و8 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى 6 عيادات متخصصة فى أمراض الكلى والمسالك البولية لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

كما يشمل مستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة بالإسماعيلية، والتي تضم غرف الاستقبال والطوارئ، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 6 عيادات خارجية، و4 غرف عمليات، و59 غرف داخلي، و13 سرير رعاية.

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