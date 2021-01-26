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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظة القاهرة: حريق عقار المرج لم يوقع أضرارًا به

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:06 م
حريق عقار المرج
حريق عقار المرج
مصطفى عبدالله
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أكدت محافظة القاهرة أن اللجنة الهندسية التى شكلتها المحافظة لفحص العقار رقم 23 شارع عبدالحميد مبدي مدينة الأندلس- عزبة النخل مؤسسة الزكاة بحي المرج أشارت إلى عدم تأثر العقار بالحريق الذى اندلع بالدور الثانى بإحدى شقق العقار نتيجة ماس كهربائى وأسفر عن مصرع 5 من أسرة واحدة.

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق بشقة سكنية بالمرج، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية لمكان الحريق حيث تبين اندلاع النيران بشقة بالدور التاني فوق الأرضى لعقار مكن من أرضي + 6 طوابق بسبب ماس كهربائي، ونتج عن الحريق 5 حالات وفاة هم أب وأم و3 أبناء وحالة إصابة لطفلة تم نقلها لمستشفي السلام، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران قبل امتدادها لباقي العقار.

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