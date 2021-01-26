رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزيرا الري والزراعة ومحافظ المنيا يتفقدون مصنع سكر القناة بملوي

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:43 م
محمد عبد العاطي والسيد
محمد عبد العاطي والسيد القصير وأسامة القاضي
المنيا ـ على حسين
طباعة
تفقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري، يرافقه الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا مصنع سكر شركة القناة، حيث يجري استصلاح 120 ألف فدان، بالتعاون مع شركة الدياب لاستصلاح الأراضي، كمرحلة أولى من خطة الشركة لاستصلاح 181 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا، وذلك لتنفيذ أكبر مشروع صناعي زراعي في مصر بمنطقة غرب المنيا، من خلال إنشاء أكبر مصنع للسكر بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 900 ألف طن سنويًا، ويضم أكبر صومعة للسكر في العالم، بطاقة تخزينية تبلغ 417ألف طن.

جاء ذلك بحضور إسلام سالم رئيس مجلس إدارة شركة القناة للسكر واللواء أحمد السايس رئيس مدينة ملوي والمهندس عمر درويش وكيل وزارة الري بالمنيا والمهندس إسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة.

من جانبه، أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أن هذا المشروع يعتبر أول مشروع صناعي زراعي متكامل في قطاع السكر في مصر، وسيعود بالنفع على أهالي المحافظة من زيادة حجم التجارة الداخلية، وتوفير فرص عمل للشباب.

وأضاف المحافظ أن هذا المشروع سيسهم في تلبية احتياجات السوق المصرية، ويعتمد على زراعة البنجر واستخدامه في إنتاج السكر، وذلك في إطار السياسة العامة التي تنتهجها الدولة المصرية تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عبر توفير فرص استثمارية في صعيد مصر بإقامة المشروعات المتكاملة التي تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية، وتشجيع النشاطات القائمة على النشاط الزراعي والصناعات التكميلية لها.

وأكد المحافظ، أن هناك خطة متكاملة لتشجيع الاستثمارات بمناطق المحافظة المختلفة، وإزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين، لإحداث التنمية المنشودة في كافة قطاعات العمل، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة في دعم المشروعات لتعظيم الاستفادة من مواردها.

وشهد الوزيران والمحافظ عرضا تفصيليا حول المشروع تضمن طرق الزراعة وعملية الري سواء الري الحديث او بالغمر لتوفير كميات من المياه

و يعمل المشروع على خفض عجز الميزان التجاري وبالتالي ميزان المدفوعات بقيمة 800 مليون دولار، وتقليل الفجوة بين إنتاج واستهلاك السكر والتي تصل إلى 1.1 مليون طن سنويًا بنسبة 80%، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ومن المقرر أن يصل المصنع للطاقة الإنتاجية القصوى خلال عام 2022.

موضوعات متعلقة

هل تم تأجيل عقد امتحانات التيرم الأول بجميع الصفوف إلى مايو القادم؟

وزير الخارجية: نهر النيل ليس حكرًا على أحد ومصر لن تفرط في حقوقها

سحب الجنسية المصرية من 64 مواطنًا

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

الصور

image description

محافظ دمياط تتفقد أرض المنطقة الحرة العامة الجديدة

image description

وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بأسيوط

image description

جامعة أسيوط: الحالات الإيجابية لفيروس كورونا لا تتجاوز 10%  من المسحات اليومية

image description

بتكلفة 87 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي العتمانية

image description

حملة تفتيشية على الصيدليات ومخازن الأدوية بأسيوط لضبط الأسواق

الأكثر قراءة

وزير الخارجية: نهر النيل ليس حكرًا على أحد ومصر لن تفرط في حقوقها

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

ماس كهربائي وراء تفحم أسرة كاملة في حريق شقة المرج

غرامة 4 آلاف جنيه والإغلاق 7 أيام للمنشآت السياحية المخالفة لـ«إجراءات كورونا»

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

"حكومي وخاص".. مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2021 في مصر للموظفين باليوم والتاريخ

مواعيد امتحانات الترم الأول 2021

رابط الاستعلام عن كود الطالب لعام 2021

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة السادسة 2021

أيام زمان

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«والله ما هلحن لك حاجة».. حكايات عبد الوهاب وأم كلثوم

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

«رفضه أهلها ووسط فنانة لخطبتها».. حكاية شكري سرحان مع سميحة أيوب

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل «جرابيع» مصر!
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
المزيد

الثقافة

«الثقافي الفرنسي» يختار منصورة عز الدين للإقامة الأدبية بباريس

صدور الطبعة 3 من «العالم من منظور غربي» لـ عبد الوهاب المسيري

«الفنون التشكيلية» تطرح معرض ماجد ميخائيل للعرض البانورامي

«سيلاس» يفتح باب التقدم لمختبر الترجمة الأدبية