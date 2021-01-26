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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمة بطعن نائب مأمور سجن الجيزة لـ 23 فبراير

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:43 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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أجلت الدائرة 5 إرهاب، اليوم الثلاثاء، نظر محاكمة المتهمة بالشروع في قتل نائب مأمور سجن الجيزة المركزي، ورئيس مباحث السجن، والانضمام لجماعة إرهابية، لجلسة 23 فبراير لسماع الشهود وطلبات الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة.

وخلال الجلسة تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمة، وطالب تطبيق نصوص مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة على المتهمة.

وطالب دفاع المتهمة بسماع أقوال الشهود المجنى عليهما، وتفريغ كاميرات المراقبة عن يوم الواقعة، وطلب صحيفة جنائية لبيان هل للمتهمة سوابق من عدمه.

وتعود أحداث الواقعة ليوم 20 فبراير 2018 في أثناء مباشرة مأمور سجن الجيزة المركزي ونائبه ورئيس مباحث السجن عملهم، حيث حضرت المتهمة لمقر السجن لرغبتها في لقاء المأمور وعندما سمح لها نائب المأمور بمقابلته أخذت تتحدث له بصوت منخفض وباقترابه منها للإنصات لحديثها استلت سلاح أبيض من بين طيات ملابسها، وطعنته بمنطقة البطن قاصدة قتله وما إن حاول رئيس المباحث ضبطها حتى استلت سكين أخرى، واعتدت بها عليه وأصابته في يده اليسرى.

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