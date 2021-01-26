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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

المنوفية تدشن قافلة طبية مجانية للأسر الأولى بالرعاية (صور)

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:42 م
إبراهيم أحمد أبو
إبراهيم أحمد أبو ليمون
ولاء القاضى
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شهد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية تدشين القافلة الطبية الثانية والتي نظمتها جمعية الهلال الأحمر المصري وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والتي تهدف الي تقديم الخدمات الطبية والتوعية الصحية للأسر الأكثر احتياجًا بنطاق المحافظة مع اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بحضور الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، ومحاسب محمد موسي نائب المحافظ واللواء علاء رشاد السكرتير العام واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومدير مديرية التضامن الجتماعي، ورئيس جمعية الهلال الأحمر فرع المنوفية.

حيث تم اليوم تدشين القافلة الطبية الثانية والتي من المقرر انطلاقها الي مركز بركة السبع وتستهدف الأسر الأكثر إحتياجا والأولي بالرعاية علي مدار يومين متتالين، وأشار الدكتور هاني الناظر إلي أنه سيتم توزيع 200 شنطة حماية شخصية بالإضافة الي تقديم الخدمات الطبية وتوقيع الكشف الطبي والعلاج بالمجان في التخصصات الأتية ( أطفال – باطنة –جلدية – عظام ) وذلك خلال اليوم الثلاثاء الموافق 26 يناير بالبر الغربي – مسجد سيدي إسماعيل وغدًا الأربعاء الموافق 27 يناير بالبر الشرقي – بمركز الشباب، فضلًا عن تقديم مجموعة من الحملات التوعوية لمواجهة كورونا، مؤكدًا علي أن المركز العام للهلال الأحمر المصري مستمر في تنظيم القوافل الطبية متعددة التخصصات خلال المرحلة المقبلة لتغطية كافة القري النائية والأكثر إحتياجًا بنطاق المحافظة لاستهداف 6 آلاف مواطن بنطاق المحافظة وتوزيع 1000 شنطة عناية شخصية كدعم من جمعية الهلال الأحمر وبالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لتحديد الحالات المستحقة والأسر الأولي بالرعاية.

ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بجهود جمعية الهلال الأحمر المصري والدور البارز في تقديم الخدمات الصحية ودعم القطاع الطبي، مؤكدًا دعمه الكامل للمنظومة الصحية بكافة الامكانيات اللازمة للارتقاء بمستوي الخدمات العلاجية والطبية التي تقدم للمواطنين.

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