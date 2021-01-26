استطلاع: 34% من الشباب العربي يأملون في الهجرة بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية

أظهر استطلاع جديد للرأي أن الكثير من الشباب العربي يتطلعون للهجرة بحثا عن فرص أفضل بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة في بلدانهم، وذلك بعد نحو عقد من ثورات الربيع العربي.وأجرى الاستطلاع مؤسسة كونراد أديناور-شتيفتونج البحثية الألمانية وشمل مقابلات مع 10841 شخصا في الجزائر والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وتونس.وفي لبنان، أبدى 34% من المشاركين في الاستطلاع رغبة في السفر إلى الخارج، وتلاها في ذلك تونس (31%) والأردن (26%) بينما تتراجع النسبة في المغرب إلى 19%، و16% في كل من الجزائر وليبيا وأبدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما رغبة في الهجرة بنسبة أكبر من الفئة العمرية 30 عاما فأعلى.وأوضحت المؤسسة، في تقريرها اليوم الثلاثاء،:"المحرك الرئيسي هو الفرص الاقتصادية، رغم وجود مخاوف أخرى مهمة، مثل غياب الاستقرار في ليبيا والفساد في لبنان.بينما يريد آخرون ببساطة المغادرة للحصول على فرص تعليمية أفضل"، ولفتت إلى أنه رغم أن العدالة الاقتصادية كانت أحد أسباب الثورات العربية عام 2011، فإن المواطنين لا يزالون محبطين، وخاصة أن جائحة فيروس كورونا أدت إلى المزيد من تدهور الأوضاع في بلدانهم.