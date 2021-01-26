مودة الأدهم وحنين حسام تصلان محكمة العباسية لنظر تجديد حبسهما

وصلت حنين حسام ومودة الأدهم، فتاتا «التيك توك»، منذ قليل، إلى محكمة شمال العباسية لنظر قرار تجديد حبسهما على ذمة قضية الاتجار فى البشر.وحضر محمود السويفى، وصابر سكر المحاميان عن حنين حسام ومودة الأدهم، وأكدا أن فريق الدفاع يسعى لإخلاء سبيل المتهمتين فى الجلسة التى تبدأ بعد قليل.ينظر قاضي المعارضات بمحكمة العباسية، اليوم الثلاثاء، أمر تجديد حبس مودة الأدهم وحنين حسام، في اتهامهما بالاتجار بالبشر.وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية، قضت ببراءة حنين حسام و2 آخرين من اتهامهم بالتحريض على الدعارة، وقضت بإلغاء حبس مودة الأدهم وأحمد سامح وتأييد تغريم كل منهم 300 ألف جنيه عن تهمة نشر فيديوهات فاضحة.وأسندت نيابة الشئون المالية والتجارية برئاسة المستشار علي الدين حسن، لهم أنهم في غضون عامي 2019، و2020 بدائرة قسم شرطة الساحل بمحافظة القاهرة أن المتهمتين الأولى والثانية اعتديتا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن قامت الأولى بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات.وقامت الثانية بالإعلان عن طريق حساباتها على شبكة المعلومات لعقد لقاءات مخلة بالآداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقصر على حد سواء إلى وكالة أسستها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي المسمى "لايكي" ليلتقوا فيها بالشباب عبر محادثات مرئية مباشرة، وإنشاء علاقات صداقة مقابل حصولهن على أجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات التي تذاع للكافة، دون تمييز وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.وتبين من التحقيقات ارتكاب المتهمين جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالًا لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.