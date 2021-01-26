مقتل 44 متمردا فى عملية لجيش إفريقيا الوسطى

استعادت قوات الجيش في إفريقيا الوسطى السيطرة على بلدة "بودا" الواقعة على بعد 180 كيلومترا جنوب غرب العاصمة بانجي في محافظة "لوباي" حيث تمركز متمردو "تحالف الوطنيين من أجل التغيير" منذ أكثر من شهر.وأعلنت السلطات في إفريقيا الوسطى- حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الثلاثاء- أن جيشها شن هجوما مع قوات حليفة أمس الأول الأحد، على قرية لامبي، ما أسفر عن مقتل 44 متمردا ونقل 3 متمردين إلى السجون في العاصمة بانجي.وكانت أقوى ست مجموعات مسلحة- تسيطر على نحو ثلثي أراضي البلاد منذ اندلاع النزاع في البلاد قبل ثماني سنوات- قد أعلنت مؤخرا عن تشكيل تحالف أطلقت عليه اسم "تحالف الوطنيين من أجل التغيير".يذكر أنه في 19 ديسمبر الماضي، أعلنت هذه المجموعات شن هجوم على بانجي يهدف إلى منع إعادة انتخاب "فوستين أرشانج تواديرا" لولاية رئاسية جديدة.