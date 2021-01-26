في عملية طعن.. استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

استشهد فلسطيني، منذ قليل، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن في مستوطنة "هرئيل".وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على فلسطيني، عند مفترق جيتي في منطقة سلفيت شمال الضفة الغربية، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".وأوضحت قوات الاحتلال أن هناك مجندة أصيبت بجروح طفيفة في عملية الطعن، وتسود حالة من الهدوء الحذر في الضفة الغربية المحتلة، إذ حذرت أجهزة الأمن الإسرائيلية من استمرار عمليات الطعن تجاه قواتها.وقال جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك"، في وقت سابق، إنه أحبط 430 عملية ضد الإسرائيليين سواء مستوطنين أو قوات خلال عام 2020، فيما قتل 3 إسرائيليين وأصيب 46 أخرين في عمليات وقعت بالفعل.