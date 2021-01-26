توقيع 34 غرامة لعدم الالتزام بارتداء الكمامات في البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف الحملات المرورية اليومية على المقاهى والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية للتأكد من الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.حيث نفذت الوحدات المحلية بمركزي دمنهور وكوم حماده عدة حملات مرورية على المقاهي والمحال التجارية أسفرت عن:- تحرير ١٩ غرامة فورية للأفراد غير الملتزمين بالقرارات كما تم تحرير ١٥ مخالفة عدم ارتداء كمامات لأصحاب المحلات التجارية بكوم حمادة، غلق وتشميع مقهى بدمنهور مخالف والتحفظ على ٦ شيش.