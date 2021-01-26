محافظ شمال سيناء يتفقد أعمال الرصف في حي المساعيد بالعريش

قال محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة إن اعتمادات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الجاري بلغت 286 مليونا و551 ألف جنيه، من بينها 280 مليونا و900 ألف جنيه تمويل من بنك الاستثمار القومي والخزانة العامة، ومبلغ 5 ملايين و651 ألف جنيه تمويل ذاتي.جاء ذلك خلال تفقد محافظ شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، يرافقه ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش، أعمال رصف الشوارع في حي المساعيد بمدينة العريش.وقال رئيس مركز ومدينة العريش إن المحافظة خصصت 45 مليونا و200 ألف جنيه للخطة الاستثمارية للعريش للعام المالي الجاري، حيث تم توزيعها على محاور التنمية الأساسية بواقع 7.5 مليون جنيه لأعمال الكهرباء، و20.7 مليون جنيه للطرق، و11 مليون جنيه لتحسين البيئة، و6 ملايين جنيه لتدعيم الوحدات المحلية.من جانبه، أكد رئيس حي المساعيد بالعريش أسامة إبراهيم رصف عدد من الشوارع فى حي المساعيد، حيث تم رصف شارع الفرن في كلا الاتجاهين، مشيرا إلى أنه يجري حاليًا رصف الشارع العام بالمساعيد بداية من شارع الإذاعة وحتى شارع الفرن.