«الفنون التشكيلية» تطرح معرض ماجد ميخائيل للعرض البانورامي

أعلن قطاع الفنون التشكيلية عن طرح العرض البانورامي لمعرض النحات ماجد ميخائيل للمشاهدة الإلكترونية على الموقع، يأتي ذلك في إطار مبادرة وزارة الثقافة (خليك في البيت - الثقافة بين ايديك) للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.معرض الفنان ماجد ميخائيل اقيم فى الفتره من 2952012 الى الفتره 762012 بمركز سعد زغلول الثقافي ويمكن مشاهدته الآن عبر المنصة الإلكترونية لقطاع الفنون التشكيلية.ماجد ميخائيل من مواليد 1982 في مصر، ويعيش حاليًا ويعمل في العاصمة القاهرة.درس ماجد ميخائيل على يد واحد من أفضل النحاتين في تاريخ الفن المصري الحديث وهو آدم حنين لمدة أربع سنين بعد تخرجه من معهد حلوان للفنون الجميلة في عام 2004.مسيرته المهنية انطلقت في سنة 2013 من خلال معرض منفرد في معرض ArtTalks، وشارك ميخائيل في كتير من صالونات الرعاية الحكومية والمعارض الجماعية والمسابقات وندوة أسوان الدولية للنحت المشهورة.حصل على 4 منح دراسية حكومية من وزارة الثقافة وفي سنة2011، فاز ميخائيل بالجائزة الأولى للنحت من وزارة الثقافة المصرية.