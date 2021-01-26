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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

هيئة قناة السويس ضاعف الإنتاج بمصنع الأكسجين التابع لها

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:34 م
هيئة قناة السويس
هيئة قناة السويس
مصطفى دياب
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أعلنت هيئة قناة السويس عن المساهمة في توفير احتياجات القطاع الطبي بمدن القناة الثلاث من اسطوانات الأكسجين خلال هذه الفترة بالغة الأهمية وذلك بمضاعفة معدلات الإنتاج لمصنع الأكسجين التابع لها الكائن بترسانة بورسعيد البحرية من 3000 إسطوانة تلبي احتياجات الهيئة إلى 6000 إسطوانة شهريًا على أن يتم استخدام الفائض لملء اسطوانات الجهات الخارجية وتلبية احتياجاتها.

وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس التزام الهيئة بمواصلة دعمها للقطاع الطبي والتكامل مع جهود المؤسسات والأجهزة الحكومية المختلفة لاحتواء أزمة فيروس كورونا المُستجد، مثمنًا في هذا الصدد جهود الأطقم الطبية التي تضرب أروع الأمثلة في التفاني في العمل والتضحية من أجل الحفاظ على صحة وأرواح المصريين.  

وأوضح رئيس الهيئة أن المعدلات الإجمالية لمصنع الأكسجين التابع للهيئة على مدار العام الماضي بلغت 37 ألف إسطوانة متوقعًا زيادتها خلال العام الجاري بما يتماشى مع الظروف الراهنة، لافتًا إلى نجاح المصنع منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد في دعم مستشفيات مدن القناة باحتياجاتها من أسطوانات الأكسجين.

جدير بالذكر، أن مصنع الأكسجين يوجه إنتاجه بالأساس لورش قناة السويس لاستخدامه فى عمليات قطع ولحام الحديد والوحدات المعدنية، وبناء وصيانة الوحدات البحرية، وتلبية متطلبات الشركات التابعة لمزاولة أنشطتها، فضلًا عن تزويد مستشفى نمرة 6 بالإسماعيلية ومستشفى الطوارئ ببورسعيد التابعتين للهيئة باحتياجاتهما من أسطوانات الأكسجين.       

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