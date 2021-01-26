3601 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات فى الإمارات

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، 3601 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 285 ألفًا و147 حالة.وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الثلاثاء- أن هناك 3890 حالة قد تماثلت للشفاء؛ ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 259 ألفًا و194 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 7 وفيات ليبلغ إجمالي الوفيات في البلاد 805 حالات، وأشارت إلى أنه تم إجراء 175 ألفًا و249 فحصًا جديدًا خلال الـ24 ساعة الماضية.