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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مبادرة «التطوير الشامل» تستهدف 68 قرية و321 نجعا بأسوان

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:32 م
قرية نجعا بأسوان
قرية نجعا بأسوان
أسوان_إسراء توفيق
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أكد اللواء اشرف عطية محافظ أسوان على أن هناك توجيهات مستمرة لتنفيذ المتابعة الدقيقة لتحقيق أقصى استفادة من المبادرة الرئاسية للتطوير الشامل لـ 1500 قرية مصرية والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى في بشرى سارة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق الحياة الكريمة والذى أصبح بمثابة حلم ونقلة نوعية تستهدف تغيير وجه الحياه والنهوض بمستوى معيشة المواطنين في القرى والتجمعات الريفية والذين يمثلون الجزء الأكبر من سكان الجمهورية، لافتًا إلى أن هذا المشروع الضخم لتطوير قرى الريف المصرى يستهدف على مستوى محافظة أسوان 68 قرية و321 نجع وتجمع ريفى و62 منطقة سكنية بمركزى كوم أمبو وإدفو بما يمثل ثلثى سكان المحافظة بأجمالى 893،5 ألف نسمة من أهالى المركزين.

وكشف محافظ أسوان عن دخول المبادرة الرئاسية لحيز التنفيذ على مستوى المحافظة حيث تم بدء طرح وإسناد المشروعات التنموية المختلفة بالتنسيق مع الهيئات والشركات المنفذة مع الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان بواقع 10 مشروعات كأسبقية أولى، بالإضافة إلى قيام قطاعات الرى والهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والأبنية التعليمية والطرق وذلك بعد قيام المحافظة بحصر المستهدف من المشروعات داخل هذه القرى والتجمعات الريفية وتصويرها على أرض الواقع، مؤكدًا على أنه تم عقد جلسات استماع لممثلى الأهالى لعرض خطط الجهات التنفيذية، مع الوقوف على إحتياجاتهم ومطالبهم الجماهيرية.

وأوضح أنه سيتم بدء الأعمال لعرض الخطط التنموية على ممثلى أهالى القرى المستهدفة بحضور مسئولى القطاعات التنفيذية ووحدة حياة كريمة ورؤساء الوحدات المحلية والقروية مع تطبيق الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورنا، بالإضافة إلى الوقوف على المطالب والإحتياجات الجماهيرية المختلفة.

وأضاف اللواء أشرف عطية بأن لجلسات الإستماع العديد من النتائج الإيجابية لما تقدمه من تحقيق التلاحم المباشر بين المسئولين بالقطاعات التحتية والخدمية المختلفة والمواطنين بالقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية، وقد تم خلال هذه الجلسات الرد على كافة الاستفسارات التي يعرضها الأهالى بعد عرض مشروعات القطاعات المخطط تنفيذها.

واستكمل بأن المشروعات ستتم بواسطة الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والرى والكهرباء والطرق والغاز الطبيعى والصحة والطب البيطرى والتعليم والتموين والشباب والرياضة والتضامن الإجتماعى، بجانب دعم الوحدات المحلية في أعمال التطوير والتجميل ورفع المخلفات ووحدات الإطفاء، ويتم عرض نتائج هذه الجلسات على المحافظ ثم رفع نتائجها أولًا بأول إلى المستوى الأعلى حتى يتسنى تلبيتها بالشكل المطلوب في صورة مشروعات خدمية متنوعة.

وأشار أشرف عطية إلى أن هذا يتزامن مع تنفيذ المبادرة الرئاسية حياه كريمة التى تشمل مرحلتين بإجمالى 83 مشروع بمختلف القطاعات وبإعتمادات 280،7 مليون جنيه حيث جارى الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى داخل 11 قرية بإجمالي 30 مشروع بإستثمارات 82.7 مليون، وجارى طرح مشروعات المرحلة الثانية بأجمالى 53 مشروع وبإعتمادات 198 مليون جنيه، فضلًا عن تنفيذ مبادرة " التصالح حياه " والتي أستفاد منها 142 أسرة من الأكثر إحتياجًا بهدف تخفيف الأعباء عن كاهلها بتكفل مخالفات البناء لهم.

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