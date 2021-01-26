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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزير الخارجية: نهر النيل ليس حكرا على أحد ومصر لن تفرط في حقوقها

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:30 م
سامح شكري
سامح شكري
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن الدولة المصرية قامت بتحركات مكثفة لمواجهة أزمة سد النهضة الاثيوبي ولتأمين مصالح مصر المائية، موضحا أن هذا في مقدمة أولويات الدولة ومؤسسات الأمن القومي لحماية مقدرات الشعب المصري والمصدر الأوحد للمياه ونهر النيل، تنفيذا لالتزام دستوري نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها.

وقال وزير الخارجية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أثناء إلقائه بيانا عن موقف وزارته من تنفيذ برنامج الحكومة، أن مصر تسعى لاتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث بما يتيح لأثيوبيا القيام بالخطط التنموية، ويقي مصر السودان المخاطر التي قد تتعرض لها ويحفظ حقوقها، مضيفا قدمنا الدعم لوزارة الري وشاركت مؤسسات الدولة في جولات المفاوضات خلال السنوات الأخيرة في واشنطن لصياغة مشروع متكامل، حول قواعد مل وتشغيل السد وتم التوقيع بالأحرف الاولي بما يحقق مصالح الثلاث.

وأضاف "شكري"، إثيوبيا تحفظت على الاتفاق ملء السد بشكل احادي دون التزام بالقواعد التشغيل لصون مصالح مصر المائي، وتم حشد الموقف الدولي لمواجهة المخاطر، لافتا إلى أن مناقشة مجلس الامن للقضية سابقة هي الأولى وكان هدفنا عرض الاثار السياسية والأمنية لما يحدث، وهو ما يعبر عن اقتناع بعدالة القضية المصرية.

واستطرد وزير الخارجية، أوضحت مصر للمجتمع الدولي أن مياه النيل قضية وجودية لمصر وشعبها وتؤثر على مصير المواطنين موضحا أن مصر أكدت وتؤكد أن نهر النيل ليس حكرا على أحد ولن تفرط حقوقها ولا تتهاون مع ضرر يمس مقدرات شعبها.

وأوضح أن شاركت مصر في جلسة الامن الاتحاد الافريقي والمشاركة لا يعني اننا نتفاوض من أجل التفاوض،و إنما بهدف التوصل الي الاتفاق المنشود ولن نقبل مناورة لإطالة امد المشاورات وفرض واقع على الاخرين ولم ولن يقع النهر رهينة فرض السيطرة والهيمنة اتفاق يحقق الخير لشعوب وادي النيل حياة كريمة ومستقبل امن للأجيال القادمة.

وقال سامح شكري " نجحت الخارجية في اصدار قرارين من جامعة الدول العربية بالتضامن مع حقوق مصر المائية، والتواصل مع صانعي القرار حول العالم، والمشرعين، ومراكز الفكر، والخبراء لخلق راي عام دولي داعم لمصر في هذه القضية، وتم عقد ندوات افتراضية مع الدول المؤثرة على الساحة الدولية والمشرعين والخبراء للتأكيد على عدالة الموقف المصري".

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