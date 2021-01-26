البطالة في بريطانيا تسجل 5% وسط تداعيات كورونا

بلغت نسبة البطالة في بريطانيا نهاية العام الماضي 5% وسط أزمة فيروس كورونا المستجد الذي أدى إلى خسارة وظائف، حسبما أظهرت بيانات رسمية الثلاثاء.وتشير النسبة التي تشمل الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر، إلى ارتفاع عن نسبة 4,9 بالمائة المسجلة للأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر، حسبما أعلن المكتب الوطني للإحصاء في بيان.ونسبة 5 بالمائة أعلى بـ1,2 نقطة مئوية مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.وقال وزير المال ريشي سوناك إن "الأزمة طالت أكثر مما كنا نتأمل، وكل وظيفة فُقدت بسبب ذلك هي مأساة".ويتوقع المحللون أن تسجل معدلات البطالة مزيدًا من الارتفاع عندما يتوقف برنامج البطالة الجزئية الذي تدفع بموجبه الحكومة البريطانية جزءًا كبيرًا من رواتب ملايين عمال القطاع الخاص في نهاية أبريل.وبين فبراير 2020، أي قبل أول إغلاق في بريطانيا، وديسمبر، انخفض عدد الموظفين على لوائح الرواتب بمقدار 828 ألف شخص.