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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بيان عاجل إلى وزيري السياحة والتنمية لمحلية بشأن «العجلة الترفيهية»

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:28 م
النائب محمود عصام
النائب محمود عصام
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، ببيان عاجل إلى وزيري السياحة والآثار والتنمية المحلية، بشأن إقامة أول عجلة ترفيهية وسياحية دوارة بالعاصمة القاهرة، بحديقة المسلة أمام برج القاهرة على مساحة 5 آلاف متر2، بتكلفة قدرها 500 مليون جنيه، على غرار المشروعات الموجودة بالعواصم العالمية كلندن ودبى ولاس فيجاس وسنغافورة.

وطالب «عصام» في بيانه، بضرورة إعادة النظر فيه لاختيار مكان آخر حيث يقترب مكان إقامتها من برج القاهرة بحوالي 200 متر، كما أن العجلة الدوارة ستدور بشكل رأسي ليرى الزائر مشاهد القاهرة وهو نفس الهدف الذي يؤديه برج القاهرة في هذا المكان بشكل أفضل، فضلًا عمّا يتسبب فيه المشروع من اختناق مروري في هذه المنطقة السياحية.

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