وزير الخارجية: إثيوبيا تتعنّت.. ولن نقبل بفرض الهيمنة على النهر

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن «إبرام اتفاق يُراعي مصالح الدول الثلاث في ملف سد النهضة؛ هو أمر ضروري، ولكن إثيوبيا للأسف تتصرف تصرفات أحادية وتتعنت».وأشار «شكري»، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، إلى أن «الخارجية استطاعت أن تفرض ملف سد النهضة على المجتمع العالمي لدرجة عقد جلسة خصيصا بمجلس الأمن لملف سد النهضة في يونيو 2020، وهذا حدث يحدث لأول مرة في العالم، أن يعقد مجلس الأمن جلسة لمجري مائي».وأكد: «نحن لن نقبل أن ننجرف في إطالة امد المفاوضات والمساعي لفرض الهيمنة على النهر أو فرض سياسة الأمر الواقع، ونعمل في كل الاتجاهات للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في المياه، ونتعاون مع الجميع»، موضحًا: أن «مصر وقعت على مسودة الوسيط الأمريكي في حين رفضت إثيوبيا التوقيع عليها، كما أن مصر تُشارك في كافة الاجتماعات الخاصة بهذا الملف الحيوي، ولكن نواجه بتعنت، ولذلك أعلنها صريحة لن نقبل بالمساس بحقوق مصر المائية».