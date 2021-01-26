نيللي كريم تشكف حقيقة العمل الجديد مع كريم عبد العزيز

نشرت الفنانة نيللي كريم صورة عبر خاصية ستوري عبر "إنستجرام" جمعتها بالنجم كريم عبد العزيز وعلقت عليها: "قريبا جدا"، ما اعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي إشارة إلى عمل جديد يجمع النجمين.«الدستور» تواصلت مع النجمة نيللي كريم لمعرفة تفاصيل العمل الجديد الذي يجمعها بالنجم كريم عبد العزيز، وأكدت أنه لا يوجد عمل، وأنها مجرد صورة مع صديقها فقط قامت بنشرها وتم تداولها بكثافة.وجاء ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الثنائي في فيلم "الفيل الأزرق" بجزئيه خلال السنوات الماضية وتحقيق أعلى إيرادات في السينما المصرية في تاريخها مع الفنان خالد الصاوي وهند صبري وعدد كبير من النجوم.وتستعد نيللي لتصوير مسلسلها الرمضاني الجديد مع شركة العدل جروب خلال الأيام القادمة كما يواصل كريم عبد العزيز تصوير مسلسله الرمضاني الجديد "الاختيار 2" مع أحمد مكي وإنجي المقدم والمخرج بيتر ميمي.