4604 إصابات جديدة لكورونا و264 وفاة في بولندا

أعلنت وزارة الصحة البولندية عن تسجيل 4604 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، لترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى مليون و482 ألفًا و722 حالة.وأوضحت الوزارة- حسبما ذكر "راديو بولندا"، اليوم الثلاثاء- أنه تم تسجيل 264 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 35 ألفًا و665 حالة.وأشارت إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ مليونًا و243 ألفًا و575 شخصًا، وذلك بعدما تعافى 5839 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية.