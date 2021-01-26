مناظرة جثث ضحايا حريق شقة المرج: «توفوا مختنقين»

تواصل نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها الموسعة في واقعة مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة في حريق شقة بالمرج.وكشفت المعاينة الأولية عن أن الضحايا توفوا مختنقين بالدخان، مؤكدة أن ماس كهربائي حدث بأحد الأجهزة الكهربائية وتصاعد الدخان بالشقة وقتل الضحايا داخل شققهم.وأكد مصدر أمني إنقاذ طفلة وحيدة من داخل الشقة المحترقة بمنطقة المرج والذى أسفر عن وفاة والد الطفلة ووالدتها و٣ من أشقاءها.وكشفت تحريات أجهزة الأمن الأولية في واقعة وفاة 5 أشخاص من أسرة واحدة بالمرج في حريق التهم شقتهم أن السبب ماس كهربائي.وأضافت التحريات ان الجيران اكتشفوا تضاعد الدخان من الشقة وفى غضون دقائق التهمتها النيران.تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل عقار سكنى وعلى الفور انتقلت أجهزة الامن وتبين نشوب حريق ضخم داخل شقة وقام رجال الإطفاء بالسيطرة على النيران وتبين وفاة أسرة مكونة من ٥ أشخاص وتم نقل الجثث للمستشفى وجارِ عمليات التبريد.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.