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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

فيسبوك تطلق خدمتها الإخبارية في بريطانيا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:29 م
فيسبوك
فيسبوك
وكالات
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أطلقت فيسبوك، اليوم الثلاثاء، في بريطانيا خدمتها الإخبارية "فيسبوك نيوز" التي تبث مقالات صحفية خاصة مقابل عائدات مالية للناشرين.

وأصبحت بريطانيا ثاني بلد في العالم تنشر فيه "فيسبوك" هذه الخدمة التي أطلقتها نهاية 2019 في الولايات المتحدة مع الرغبة في دعم الصحافة وإزالة السمعة التي تلاحقها بالتلكؤ في مكافحة الأخبار الكاذبة.

وقال مدير الشراكات الأوروبية لدى "فيسبوك" يسبر دوب في بيان للشبكة إن "فيسبوك نيوز" تشكل "استثمارًا على سنوات عدة سيتيح الصحافة الحقيقية لجماهير جديدة مع تقديم مزيد من الفرص للناشرين على صعيد الإعلانات والاشتراكات".

وسيتلقى الناشرون الصحفيون إيرادات مالية على المضامين غير المتوافرة قبلًا على المنصة.

ومن بين وسائل الإعلام البريطانية التي وافقت على عرض "فيسبوك"، صحف بارزة بينها "ذي جارديان" و"فايننشال تايمز"، ومجلة "ذي إيكونوميست"، إضافة إلى "ذي ميرور" و"ديلي مايل"، وأيضًا مجلتا "جلامور" و"فوج"، فضلًا عن قناتي "سكاي نيوز" و"تشانل 4".

وأشار يسبر دوب إلى أن "فيسبوك نيوز" التي يمكن للقراء تكييف مضامينها بحسب اهتماماتهم، تطمح إلى "تقريب" المستخدمين من أحدث "القصص التي تؤثر على حياتهم والمجتمع المحيط بهم".

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