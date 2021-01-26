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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة رئيس نادي وادي دجلة السابق بتهمة «النصب»

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:21 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه شقوير، اليوم الثلاثاء، محاكمة رئيس نادى وادى دجلة السابق، بتهمة النصب والاستيلاء على أموال أعضاء نادى وادى دجلة، لجلسة 20 فبراير المقبل.

وكانت قررت نيابة الأموال العامة العليا، أحالت أوراق تحقيقات قضية اتهام رجل الأعمال المهندس «م.س.ج»، بالاستيلاء على أموال الأعضاء الجدد بنادي وادي دجلة، لمحكمة الجنايات.

وأشارات النيابة، إلى أن تقرير الطب الشرعي، أثبت صحة تزوير عدد من استمارات عضوية الأعضاء، لنادي وادي دجلة.

وجاء القرار بناء على التحقيقات التى أجرتها نيابة الأموال العامة، وفقا للمستندات التى تم التحفظ عليها بمعرفة رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال، وتحريات المقدمين محمد عبد العظيم ومحمد الزقازيق بإشراف العميد سعيد فوزي رئيس مباحث إدارة الأموال العامة، بصحة البلاغات المقدمة من عدد من أعضاء نادي وادي دجلة، بقيام مديري الأندية بالاشتراك مع رئيس النادي في النصب على الشاكين.

وكان عدد جديد من بلاغات من أعضاء نادي وادي دجلة، ضد بعض المسئولين بالنادي، لاتهامهم بالنصب عليهم بأن النادي حصل على موافقة وزارة الشباب بعضويتهم في 4 أفرع أخرى للنادي، جارٍ إنشاؤها وتبين عدم صحة ذلك.

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