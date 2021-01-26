استطلاع رأي: تراجع شعبية التحالف الحاكم في تركيا

في أحدث استطلاع للرأي تراجعت شعبية التحالف الحاكم في تركيا، وانخفضت عدد الأصوات المؤيدة والداعمة له مقارنة باستطلاعات سابقة.و كشفت نتائج استطلاع للرأي في تركيا أجرته مؤسسة إسطنبول للدراسات والأبحاث الاقتصادية في شهر يناير الجاري، عن تراجع أصوات حزب العدالة والتنمية الحاكم بنحو 4% خلال شهر واحد، وتراجع أصوات تحالف الجمهور الحاكم بنحو 7 نقاط خلال 5 أشهر.و جاءت نسب أصوات الأحزاب قبل توزيع أصوات الأشخاص الذين لم يحددوا موقفهم بعد، إلى حصول العدالة والتنمية على 31.6 %، والشعب الجمهوري 16.5 %، وحزب الخي: 12.8 % والشعوب الديمقراطي الكردي 8.5 %، والحركة القومية 7.6 %، والديمقراطية والتقدم 2.6 %، والمستقبل 0.8 %.