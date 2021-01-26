استطلاع رأي: تراجع شعبية التحالف الحاكم في تركيا
الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:21 م
أمينة ذكىطباعة
في أحدث استطلاع للرأي تراجعت شعبية التحالف الحاكم في تركيا، وانخفضت عدد الأصوات المؤيدة والداعمة له مقارنة باستطلاعات سابقة.
و كشفت نتائج استطلاع للرأي في تركيا أجرته مؤسسة إسطنبول للدراسات والأبحاث الاقتصادية في شهر يناير الجاري، عن تراجع أصوات حزب العدالة والتنمية الحاكم بنحو 4% خلال شهر واحد، وتراجع أصوات تحالف الجمهور الحاكم بنحو 7 نقاط خلال 5 أشهر.
و جاءت نسب أصوات الأحزاب قبل توزيع أصوات الأشخاص الذين لم يحددوا موقفهم بعد، إلى حصول العدالة والتنمية على 31.6 %، والشعب الجمهوري 16.5 %، وحزب الخي: 12.8 % والشعوب الديمقراطي الكردي 8.5 %، والحركة القومية 7.6 %، والديمقراطية والتقدم 2.6 %، والمستقبل 0.8 %.
و كشفت نتائج استطلاع للرأي في تركيا أجرته مؤسسة إسطنبول للدراسات والأبحاث الاقتصادية في شهر يناير الجاري، عن تراجع أصوات حزب العدالة والتنمية الحاكم بنحو 4% خلال شهر واحد، وتراجع أصوات تحالف الجمهور الحاكم بنحو 7 نقاط خلال 5 أشهر.
و جاءت نسب أصوات الأحزاب قبل توزيع أصوات الأشخاص الذين لم يحددوا موقفهم بعد، إلى حصول العدالة والتنمية على 31.6 %، والشعب الجمهوري 16.5 %، وحزب الخي: 12.8 % والشعوب الديمقراطي الكردي 8.5 %، والحركة القومية 7.6 %، والديمقراطية والتقدم 2.6 %، والمستقبل 0.8 %.