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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

بتكلفة 87 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي العتمانية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:21 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
أسيوط_محمد أبوشادي:
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تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ محطة رفع صرف صحي قرية العتمانية، بمركز البداري، ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل الثاني لقرى "النواورة والعتمانية ووادى الشيح" والممول من البنك الدولي بتكلفة اجمالية بلغت 87 مليون و727 ألف جنيه وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ وتذليل العقبات أمام التنفيذ وإجراء تجارب التشغيل. 

رافقه خلال الجولة التفقدية محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري وناجح سعد نائب رئيس المركز والمهندس أحمد مصطفى مدير المشروع بشركة النصر العامة للمقاولات والمهندس ابراهيم عبد الله حلمي والمهندسة ايمان ابراهيم محمد وهاشم محمد عطية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط. 

حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال تنفيذ محطة رفع صرف صحي قرية العتمانية واستمع إلى شرح من المهندسين المشرفين على المشروع لمعدلات التنفيذ والأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع والتي تتمثل في محطة رفع وتجميع لمياه الصرف الصحي والتي يتم نقلها عن طريق خط طرد العتمانية – النواورة إلى محطة رفع النواورة والتي تعمل على تجميع المياه ونقلها بالكامل إلى محطة معالجة الصرف الصحي بقرية النواورة وشدد على سرعة نهو الأعمال بالمشروع وفقًا للخطة الزمنية بالإضافة إلى التأكيد على مراعاة المعايير والضوابط القياسية في التنفيذ.  

كما شهد المحافظ أعمال التجارب والتشغيل التجريبي للمحطة بواسطة الشركة المنفذة وبحضور ممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.  

وفي نهاية الجولة أصدر محافظ أسيوط توجيهاته بضرورة تلافي بعض الملاحظات بالمحطة قبل تسليمها لشركة المياه لتشغيلها مع مراجعة كافة الأعمال ميدانيًا وفقًا للاشتراطات والمواصفات مشيرًا إلى أن المحافظة حريصة على توفير كافة السبل وتذليل كافة العقبات للانتهاء من المشروعات الخدمية ومشروعات البنية الاساسية بالقرى والنجوع وتحقيق التنمسة الشاملة والمستدامة لهذة القرى وفقًا لرؤية مصر 2030 مشددًا على الانتهاء من المشروعات التي تهدف إلى رفع مستوى حياة المواطنين في القرى الأكثر احتياجًا مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال القيام بتنفيذ الأعمال.‪ ‬

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بتكلفة 87 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي العتمانية

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