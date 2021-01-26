رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«البحث العلمي» تفتح باب التسجيل لدورة الملكية الفكرية مجانا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:42 م
البحث العلمي
البحث العلمي
إسراء جمال
طباعة
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التسجيل للدورة العامة للملكية الفكرية الخاصة بمصر، لعام 2021 من خلال التعليم عن بعد بواسطة الإنترنت DL101AEG21S1 وهي دورة مجانية.

وينظم الدورة الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية بمصر بمكتب براءات الاختراع بالتعاون مع المنظمة الدولية للملكية الفكرية ( الوايبو)، على أن يكون آخر موعد للتسجيل في الدورة هو 22 فبراير 2021 من خلال الرابط
 https://welc.wipo.int/acrp/program/dl?cid=DL101AEG21S1

وستبدأ الدورة اعتبارًا من 8 مارس وحتى 25 أبريل 2021، ولإنشاء حساب لأول مرة على موقع الدورة يتم الدخول على الرابط
https://welc.wipo.int/authpage/signin.xhtml

وستقدم هذه الدورة المبادئ الأساسية للملكية الفكرية طبقًا لقانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002، حيث تتناول هذه الدورة مجالات الملكية الفكرية الرئيسية وهي الملكية الصناعية والملكية الأدبية، لتشتمل الملكية الصناعية على البراءات ونماذج المنفعة والعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية والنماذج الصناعية وحقوق حماية الأصناف النباتية.

أما الملكية الأدبية تشتمل على حق المؤلف والحقوق المجاورة، وسوف تفيد هذه الدورة قطاعًا كبيرًا من المجتمع المصري وخاصة المبتكرين والمخترعين ورجال القضاء والشرطة والعاملين والطلاب، وبذلك يتمكن المشترك من معرفة كيفية حماية اختراعاته ومؤلفاته وابداعاته في كافة المجالات العلمية والأدبية والصناعية دون المساس بحقوق الآخرين، وصرح مصدر مسئول من الأكاديمية بأنه باجتياز المشترك الامتحان النهائي بنجاح يحصل علي شهادة معتمدة من الوايبو ومكتب براءات الاختراع المصري.

موضوعات متعلقة

بينهم نجل حسن مالك.. إدراج 4 متهمين بقوائم الإرهاب

أمطار وبرودة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

رياح وأمطار وشبورة.. حالة الطقس خلال 72 ساعة

اتحاد كرة القدم يعلن اسم حكم مباراة الأهلى وبيراميدز

الصور

image description

بتكلفة 87 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي العتمانية

image description

حملة تفتيشية على الصيدليات ومخازن الأدوية بأسيوط لضبط الأسواق

image description

محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» لتطوير وحدات طب الأسرة

image description

مصرع أب وولديه فى حادث مرورى بدمياط

image description

إنشاء كلية للثروة السمكية بجامعة دمياط

الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

غرامة 4 آلاف جنيه والإغلاق 7 أيام للمنشآت السياحية المخالفة لـ«إجراءات كورونا»

رياح وأمطار وشبورة.. حالة الطقس خلال 72 ساعة

ريهام سعيد تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الإعلامي سيد علي

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

رابط الاستعلام عن كود الطالب لعام 2021

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة السادسة 2021

رابط موقع البنك الاهلي الخاص بالتسجيل على الوظائف الجديدة

استطلاع: 34% من الشباب العربي يأملون في الهجرة بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية

أيام زمان

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«والله ما هلحن لك حاجة».. حكايات عبد الوهاب وأم كلثوم

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

«رفضه أهلها ووسط فنانة لخطبتها».. حكاية شكري سرحان مع سميحة أيوب

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل «جرابيع» مصر!
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
المزيد

الثقافة

«الفنون التشكيلية» تطرح معرض ماجد ميخائيل للعرض البانورامي

«سيلاس» يفتح باب التقدم لمختبر الترجمة الأدبية

«التجربة» معرض جماعي بجاليري «ذا آرتس هاب»

السبت.. جناح خاص للفنان الراحل زكريا الزيني بقاعة ضي