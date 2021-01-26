«البحث العلمي» تفتح باب التسجيل لدورة الملكية الفكرية مجانا

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أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التسجيل للدورة العامة للملكية الفكرية الخاصة بمصر، لعام 2021 من خلال التعليم عن بعد بواسطة الإنترنت DL101AEG21S1 وهي دورة مجانية.وينظم الدورة الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية بمصر بمكتب براءات الاختراع بالتعاون مع المنظمة الدولية للملكية الفكرية ( الوايبو)، على أن يكون آخر موعد للتسجيل في الدورة هو 22 فبراير 2021 من خلال الرابطوستبدأ الدورة اعتبارًا من 8 مارس وحتى 25 أبريل 2021، ولإنشاء حساب لأول مرة على موقع الدورة يتم الدخول على الرابطوستقدم هذه الدورة المبادئ الأساسية للملكية الفكرية طبقًا لقانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002، حيث تتناول هذه الدورة مجالات الملكية الفكرية الرئيسية وهي الملكية الصناعية والملكية الأدبية، لتشتمل الملكية الصناعية على البراءات ونماذج المنفعة والعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية والنماذج الصناعية وحقوق حماية الأصناف النباتية.أما الملكية الأدبية تشتمل على حق المؤلف والحقوق المجاورة، وسوف تفيد هذه الدورة قطاعًا كبيرًا من المجتمع المصري وخاصة المبتكرين والمخترعين ورجال القضاء والشرطة والعاملين والطلاب، وبذلك يتمكن المشترك من معرفة كيفية حماية اختراعاته ومؤلفاته وابداعاته في كافة المجالات العلمية والأدبية والصناعية دون المساس بحقوق الآخرين، وصرح مصدر مسئول من الأكاديمية بأنه باجتياز المشترك الامتحان النهائي بنجاح يحصل علي شهادة معتمدة من الوايبو ومكتب براءات الاختراع المصري.