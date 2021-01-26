133 ألفًا و407 إجمالي إصابات كورونا في عمان
الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:26 م
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ذكرت وزارة صحة عُمان أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس "كورونا" بلغ 133 ألفًا و407 حالات إصابة، في حين بلغت حصيلة الوفيات 1524 حالة بنسبة 1.14%.
وأضافت الوزارة- في بيان أوردته وكالة أنباء عُمان اليوم الثلاثاء- أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 126 ألفًا و409 أشخاص لتصل نسبة الشفاء إلى 95%، في حين بلغ إجمالي الحالات بالمستشفيات 94 حالة منها 32 بالعناية المركزة.
وأضافت الوزارة- في بيان أوردته وكالة أنباء عُمان اليوم الثلاثاء- أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 126 ألفًا و409 أشخاص لتصل نسبة الشفاء إلى 95%، في حين بلغ إجمالي الحالات بالمستشفيات 94 حالة منها 32 بالعناية المركزة.