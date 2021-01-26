133 ألفًا و407 إجمالي إصابات كورونا في عمان

ذكرت وزارة صحة عُمان أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس "كورونا" بلغ 133 ألفًا و407 حالات إصابة، في حين بلغت حصيلة الوفيات 1524 حالة بنسبة 1.14%.وأضافت الوزارة- في بيان أوردته وكالة أنباء عُمان اليوم الثلاثاء- أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 126 ألفًا و409 أشخاص لتصل نسبة الشفاء إلى 95%، في حين بلغ إجمالي الحالات بالمستشفيات 94 حالة منها 32 بالعناية المركزة.