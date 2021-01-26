عامل يدفع حياته ثمنًا لرفض زواج سائق من شقيقته.. والنيابة تُصدر قرارًا

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، تشريح جثة عامل لقي مصرعه على يد سائق «توك توك» وصديقه؛ بسبب رفض المتهم الأول الزواج بشقيقته.وقررت التصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتسليم الجثة لذويها.كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بنشوب مشاجرة بين طرفين الأول سائق توك توك يدعي «ح. م» في العقد الثاني من العمر، وصديقه «م. ف»، وطرف ثاني «ف. ا»، عامل وسقوط أحدهما قتيلا.على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وتبين وجود جثة العامل مصاب بكدمات وجروح في أماكن متفرقة من جسده.وبعمل التحريات تبين استعانة سائق بالمتهم الآخر للتعدي بالضرب على المجني عليه؛ بسبب رفضه تزويجه من شقيقته، وتمكنت القوات من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.