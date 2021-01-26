«المشيشي» أمام البرلمان التونسي: بلادنا تمر بظروف خطيرة

قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي اليوم الثلاثاء أمام البرلمان التونسي: اخترنا أن نتوجه إلى البرلمان الذي اختاره شعبنا ليكون مصدر الشرعية ونلنا منه الثقة وأضاف: إن هذا التعديل الحكومي يأتي بعد تقييم قمت به كرئيس للحكومة طبقًا لما يخوله لي الدستور من صلاحيات، وأضاف: التحديات التي نواجهها اليوم حقيقية والصعوبات التي تمر بها بلادنا خطيرة وتهدد ديمومة وكيان الدول.وبدأت جلسة عامة للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين ضمن التعديل الوزاري في البرلمان التونسي منذ قليل.يأتي هذا فيما أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد اعتراضه على التعديل الحكومي، ووصفه بغير الدستوري من الناحية الإجرائية، كما لوّح بعدم قبول الوزراء الذين تحيط بهم شبهات فساد في حال منحهم الثقة في البرلمان.ومن الرافضين لتعديل رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، للحكومة كتل التيار الديمقراطي، وحركة الشعب، وتحيا تونس، والحزب الدستوري الحر.