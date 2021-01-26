رئيس جنوب إفريقيا يطالب بجهود عالمية لإعادة بناء الاقتصاد الأفريقي

دعا سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، إلى التضامن العالمي من أجل التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وحذر مما أطلق عليه "قومية اللقاحات".وأشار رئيس جنوب أفريقيا، في كلمة مسجلة بالفيديو في اليوم الثاني من المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي تم إطلاقها حديثا، والتي يبلغ تعداد سكانها 1.2 مليار نسمة، توفر فرصة جيدة لتعزيز الاقتصادات في القارة.وقال "رامافوزا": "فقط من خلال العمل متعدد الأطراف يمكن للعالم أن يواجه تحدياته، مشيرا إلى أن منطقة التجارة الحرة التي دخلت حيز التشغيل في الأول من يناير الجاري سوف تعزز التجارة وتسرع قدرات الإنتاج في أنحاء إفريقيا لتلبية الطلب المتزايد".ووفقا لتحليل للمنتدى الاقتصادي العالمي، يمكن جعل الحوافز الاقتصادية في أفريقيا ممكنة، ضمن أمور أخرى، من خلال تعزيز البنية التحتية والتحول الرقمي ونماذج التمويل الجديدة.وأكد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورج بريندي، أن المنطقة الجديدة تمتلك إمكانات هائلة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا.