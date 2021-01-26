6 متهمين انتحلوا صفة مباحث لسرقة مالك شركة بأكتوبر.. تجديد حبس

جدد قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر، اليوم الثلاثاء، حبس 6 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة، واستولوا من مالك شركة على مبلغ مالي وفروا هاربين بمدينة 6 أكتوبر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.البداية، أثناء مرور قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، بمديرية أمن الجيزة لملاحظة الحالة الأمنية، بطريق الواحات، استغاث بهم مالك شركة نقل ومقاولات، وبصحبته "سائق"، وذكر مالك الشركة أنه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وبصحبته السائق، وبحوزتهما مبلغ مالى، فوجئا بـ 6 أشخاص، مجهولين يستقلون سيارة ميكروباص، بحوزة أحدهم سلاح نارى قاموا باستيقافهما، بزعم كونهم رجال شرطة، وتفتيشهما والاستيلاء منه على المبلغ المالى، وفروا هاربين، فقام بتتبعهم حتى وصولهم لطريق الواحات.على الفور قامت القوة الأمنية بتتبع سيارة الجناة، وتمكنوا من ضبط اثنين من مستقليها، قائد السيارة، وعاطل وبحوزتهما المبلغ المالى المستولى عليه، ومسدس صوت، و3 طلقات من ذات العيار.وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، بالاشتراك مع 4 متهمين هاربين وتبين أن السيارة الميكروباص المستخدمة فى ارتكاب الواقعة ملك زوجة أحد المتهمين.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين، وباشرت النيابة التحقيق.