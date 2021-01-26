«بخدعة السايس».. سقوط عصابة سرقة السيارات في النزهة

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات من أصحابها بعد إيهامهم بأن أحدهما سايس فى جراج والآخر مساعده، بمنطقة النزهة.تلقى قسم شرطة النزهة بلاغًا يفيد بأنه حال قيامه بركن سيارته بدائرة القسم فوجئ بقيام شخصين، أقرا بأنهما يعملان كـ"منادى سيارات"، وطلبا منه مفاتيح السيارة لركنها، وعقب خروجه اكتشف قيامهما بسرقتها.بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة المستولى عليها، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة، وباستدعاء المُبلغ تعرف على السيارة واتهمهما بالسرقة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.