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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكنيسة الأرثوذكسية تعيد القداسات بدءًا من 31 يناير الجاري

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:22 م
الكنيسة الأرثوذكسية
الكنيسة الأرثوذكسية
مونيكا جرجس- تريزة شنودة- جرجس صفوت
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أصدر قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ اليوم؛ بيانًا بشأن عودة فتح الكنائس بإيبارشيتي القاهرة والإسكندرية.

وقال البابا تواضروس الثاني، في بيانه: بخصوص صلوات القداسات والخدمات الكنسية بكنائس القاهرة والإسكندرية تقرر العمل بما يلي اعتبارًا من يوم الأحد ٣١ يناير ٢٠٢١:

١- تقام القداسات والتسبحة بمعدل فرد واحد في كل دكة. ويمكن إقامة القداسات في أي يوم من أيام الأسبوع.

٢- يمكن ترتيب قداسات خاصة للمراحل السنية (ابتدائي، إعدادي) بمعدل (فرد في كل دكة)، وتلقى عظة في القداس (لا تزيد مدتها على ١٥ دقيقة) كبديل عن خدمة مدارس الأحد في هذه الفترة ويقوم به خدام المرحلة.

٣- أي كنيسة لا يلتزم شعبها بالإجراءات الاحترازية (التي سبق إعلانها على صفحة المتحدث الرسمي للكنيسة) أو تظهر فيها حالات إصابة (يترك تقدير الموقف لآباء كل كنيسة حسب نسبة الإصابات بها)، تعلق الصلاة بها لمدة ١٥ يومًا.

٤- استمرار تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وكل الأنشطة والخدمات.

٥- بالنسبة لصلوات الأكاليل والجنازات يسمح بالمشاركة فيها بمعدل فرد في كل دكة.

٦- استمرار تعليق صلوات الثالث وقاعات العزاء وصلاة الحميم وغيرها من الخدمات الطقسية التي تقام في البيوت.

٧- استئناف الدراسة في الإكليريكيات والمعاهد والمراكز التعليمية بالتواصل الإلكتروني.

٨- يقتصر الافتقاد علي الاتصال التليفوني.

• بالنسبة لإيبارشيات الكرازة المرقسية يقرر الأب المطران أو الأسقف كلٌ في إيبارشيته بالاشتراك مع مجمع الكهنة ما يناسب الوضع الصحي بالإيبارشية.

نصلي لأجل أن يحفظ الله مصر وبلاد العالم أجمع من كل سوء، وأن ينجي البشرية من خطر الأمراض والأوبئة.

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